Постильоне прекратил работу со сборной России по академической гребле

Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин заявил, что итальянец Джанни Постильоне прекратил работу со сборной по академической гребле.

«Джанни Постильоне и Миколас Масилионис прекратили работу со сборной России вскоре после того, как нашим спортсменам запретили выступать на международных стартах.

Считаю, что их преждевременный уход является потерей для нас, мы рассчитывали продолжать с ними сотрудничество, чтобы достигнуть более высокого результата на Олимпиаде-2024 в Париже. Но наши тренеры многому успели у них научиться, почерпнули немало полезного опыта. Я не исключаю, что сотрудничество с этими специалистами может быть возобновлено после того, как с российского спорта будут сняты санкции», — приводит слова Свирина ТАСС.

Постильоне и Масилионис работали со сборной с ноября 2020 года. Под их руководством россияне завоевали две серебряные медали на Олимпиаде в Токио.