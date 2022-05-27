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Сегодня, 10:06

Постильоне прекратил работу со сборной России по академической гребле

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин заявил, что итальянец Джанни Постильоне прекратил работу со сборной по академической гребле.

«Джанни Постильоне и Миколас Масилионис прекратили работу со сборной России вскоре после того, как нашим спортсменам запретили выступать на международных стартах.

Считаю, что их преждевременный уход является потерей для нас, мы рассчитывали продолжать с ними сотрудничество, чтобы достигнуть более высокого результата на Олимпиаде-2024 в Париже. Но наши тренеры многому успели у них научиться, почерпнули немало полезного опыта. Я не исключаю, что сотрудничество с этими специалистами может быть возобновлено после того, как с российского спорта будут сняты санкции», — приводит слова Свирина ТАСС.

Постильоне и Масилионис работали со сборной с ноября 2020 года. Под их руководством россияне завоевали две серебряные медали на Олимпиаде в Токио.

Источник: https://tass.ru/sport/14745843
Сборная России по гребле
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