Россия завоевала одну бронзовую медаль на ЧЕ по гребному слалому во Франции

Сборная России по гребному слалому завоевала бронзу на чемпионате Европы во Франции.

В командных соревнованиях каноэ-одиночек россияне показали третий результат. В составе команды выступали Кирилл Сеткин, Дмитрий Храмцов и Павел Котов. Золотая медаль у команды Словении, серебро завоевала Франция.

В общекомандном зачете больше всех медалей завоевала сборная Чехии - три золотые и одну бронзовую. На втором месте команда Великобритании (2 золотые, 1 серебряная и 1 бронзовая медали), тройку замкнули словенцы (2-1-0). За ними идут команды Франции (1-2-1), Германии (0-2-3), Польши (0-1-0), Испании (0-1-0), Австрии (0-0-1) и России (0-0-1).