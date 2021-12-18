Ирина Винер-Усманова: «Крамаренко показала настоящую художественную гимнастику!»

Главный тренер сборной России подвела итоги международного экспериментального турнира «Небесная грация», который выиграла ее ученица Лала Крамаренко.

Первый в истории турнир «Небесная грация», который организовал Благотворительный фонд Алины Кабаевой, завершился победой россиянки Лалы Крамаренко. Лала в итоге опередила ближайшую соперницу, Анну Каменщикову из Белоруссии, почти на 15 баллов!

На ковер 17-летнюю россиянку выводила главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова. Она же составила и уникальные программы, с которыми выступала Крамаренко.

Дело в том, что «Небесная грация» проводилась по экспериментальным правилам, где элементы трудности тела оценивались по правилам образца 2001-2005 годов. А сложность упражнения не была ограничена, то есть гимнастки получили возможность демонстрировать сколько угодно элементов.

После завершения турнира Ирина Винер-Усманова дала интервью «СЭ».

Художественная гимнастика должна соответствовать олимпийскому девизу

— Как оцените выступление Лалы? — вопрос Винер-Усмановой.

— На сегодняшний день я довольна. Эти программы были сверстаны менее чем за месяц. И те элементы, которые она делала сегодня, когда-то стоили очень дорого. Это были именные элементы Кабаевой, Гараевой, Батыршиной. Но сейчас они обесценились. Их выбросили в угоду новым правилам. И это очень-очень печально. Понимаете, если, например, Исинбаева прыгает свою высоту, то ей нельзя поставить четыре метра и сказать «достаточно». Так и здесь. Я счастлива, что Алина сделала этот турнир, большое ей спасибо. Я очень постаралась, чтобы Лала показала такие программы, какие она действительно может делать. Это настоящая художественная гимнастика.

— Насколько сложно было ставить программы по старым правилам для Крамаренко, учитывая, что в 2001 году она еще даже не родилась?

— Очень сложно! Лала никогда эти элементы не делала, многие элементы нам пришлось учить заново. Но Лала в итоге в своих программах выполнила почти все требования, какие должны быть. Сегодня в упражнениях с булавами и лентой не сделала никаких видимых ошибок.

— Есть ли вероятность, что международная федерация после «Небесной грации» одумается и что-то поменяет в правилах проведения соревнований?

— Я очень на это надеюсь. Надеюсь, что международная федерация увидит эти программы, в особенности программы Лалы. Мы постарались их сделать такими, чтобы художественная гимнастика действительно соответствовала олимпийскому девизу «Выше! Быстрее! Сильнее!». Что из этого выйдет? Посмотрим. Как говорит наш президент, если надо добиваться — будем добиваться.

Аверины полны сил и решимости

— Насколько сложно будет Лале сейчас обратно перестраиваться под существующие правила и переделывать свои программы?

— К сожалению, по новым правилам многие эти сложнейшие красивые элементы ничего не стоят. И вполне возможно, мы их выбросим из программ. А стоят легкие элементы, которые могут делать все. Это очень обидно и неприятно, что нам придется что-то убирать из того, что мы сейчас выучили. Но мы будем стараться сделать такой микст, чтобы и сложность была максимальной, и программа была настоящим спектаклем.

— Как дела у Дины и Арины Авериных?

— Все хорошо. Они тренируются, у них новые программы. Я сейчас немного от них отошла, потому что занималась Лалой и ее программами. Мне хотелось, чтобы «Небесная грация» была действительно небесной. Но теперь турнир позади, я ими снова очень серьезно займусь. Могу сказать, что девочки в боевой готовности и работают очень серьезно. У нас недавно был на тренировке великий художник, и я его спросила: «Как вы думаете, сколько Дине и Арине лет?» Он ответил, что 14. А когда они засмеялись, удивился: «Что, неправильно? На самом деле — 12?» Вот вам и весь ответ. Они полны сил, решимости и хотят тренироваться дальше.