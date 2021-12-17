«Предложим Международной федерации свое видение правил». Алина Кабаева подвела итоги турнира «Небесная грация»

В пятницу завершился международный экспериментальный турнир «Небесная грация». После его окончания олимпийская чемпионка и инициатор турнира ответила на вопросы о развитии художественной гимнастики.

«Небесная грация» прошла на основе правил 2001-2005 и 2022-2024 годов. Победила россиянка Лала Крамаренко, которая обогнала ближайшую соперницу Анну Каменщикову из Белоруссии более чем на 14 баллов. После окончания соревнований и гала-концерта инициатор турнира олимпийская чемпионка Алина Кабаева подвела итоги турнира и рассказала о дальнейшем развитии художественной гимнастики.

Соединили прошлое с настоящим

— Все ли удалось на этом турнире?

— Не могу сказать, что этот турнир прошел по моим правилам, они уже действовали в прошлом. Это называлось золотым временем художественной гимнастики. На турнире «Небесная грация» мы соединили прошлое с настоящим. Но впереди еще очень много работы. Мы действительно предлагаем пересмотреть стоимость элементов, повысить стоимость сложных элементов. Мы увидели на этом турнире и плюсы, и минусы правил. Будем ждать рекомендации от судей, которые работали на нашем турнире, чтобы предложить свое видение техкому Международной федерации гимнастики для развития правил.

— Получилось ли у Лалы Крамаренко показать все задуманное?

— Лала Крамаренко — молодец, у нее все получилось здорово. Можно сказать, что эти правила как будто под нее созданы. Весь мир должен тянуться за идеалом. Лала совершила что-то невероятное, потому что она уникальная гимнастка. Я ее поздравляю с победой.

— Какой фидбэк был от судей?

— Накануне судьи нам говорили, что не хватает трудности тела, что сейчас работает только предмет и было бы хорошо обрести баланс. Будем обсуждать и думать, как сделать наш вид спорта столь же зрелищным, как раньше.

Все прошло на высоком уровне

— Можно ли в следующем олимпийском цикле реально поменять правила?

— Мне хочется верить в то, что после следующего олимпийского цикла правила гимнастики будут больше ценить трудность тела. Новая глава техкома FIG Ноха Абу Шабана написала нам письмо. Мы приглашали ее на наш турнир, но она не смогла приехать, к сожалению. Но попросила нас прислать ей письмо с идеями, как мы видим развитие художественной гимнастики. Поэтому мы обязательно будем с ней встречаться после турнира, общаться, давать свои рекомендации.

— Какие эмоции после турнира?

— Я так волновалась, когда говорила завершающую речь. И вообще переживала, что что-нибудь может не получиться. Потому что мы предложили действительно сложные для современной гимнастики правила. И некоторые страны даже говорили: «Алина, прости, мы очень хотим приехать на турнир, но мы боимся не справиться и как-то нелепо выглядеть. Мы обязательно приедем к тебе на следующий год». В общем, я сомневалась и волновалась, но все получилось. Спасибо всем, кто имел отношение к нашему празднику спорта. Все прошло на высоком уровне.