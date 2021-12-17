Крамаренко лидирует после трех упражнений на турнире «Небесная грация»
Россиянка Лала Крамаренко победила в упражнении с булавами и занимает первое место на международном экспериментальном турнире «Небесная грация» по итогам трех упражнений — с обручем, мячом и булавами.
17-летняя гимнастка выступала под композицию Garganta Con Arena исполнителей Marea Tango и Javier Yuch. Окончательные результаты соревнований будут подведены по сумме многоборья, которое включает в себя четыре упражнения. Сегодня гимнастки также покажут упражнения с лентой.
Международный экспериментальный турнир «Небесная грация» проводится в Москве на «ВТБ Арене» 16-17 декабря по инициативе олимпийской чемпионки Алины Кабаевой. Организатор соревнований — Благотворительный фонд Алины Кабаевой. Участницы — девушки из 13 стран.
Небесная грация. Булавы
Лала Крамаренко (Россия) — 37,4
Анна Каменщикова (Белоруссия) — 32,35
Наталья Усова (Узбекистан) — 32,35
Марина Мальпика (Мексика) — 32,15
Кетеван Арболишвили (Грузия) — 31,15
София Бернат (Венгрия) — 30,95
Александра Кирой-Богатырева (Австралия) — 30,25
Мартина Брамбилла (Италия) — 29,95
Роза Абитова (Казахстан) — 29,25
Николь Красюк (Украина) — 28,95
Карина Каменецкая (Канада) — 28,65
Гретель Аделаида Мендоза Рамирес (Куба) — 25,7
Пия Ковачич (Хорватия) — 25,5
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