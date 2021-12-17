Крамаренко лидирует после трех упражнений на турнире «Небесная грация»

Россиянка Лала Крамаренко победила в упражнении с булавами и занимает первое место на международном экспериментальном турнире «Небесная грация» по итогам трех упражнений — с обручем, мячом и булавами.

17-летняя гимнастка выступала под композицию Garganta Con Arena исполнителей Marea Tango и Javier Yuch. Окончательные результаты соревнований будут подведены по сумме многоборья, которое включает в себя четыре упражнения. Сегодня гимнастки также покажут упражнения с лентой.

Международный экспериментальный турнир «Небесная грация» проводится в Москве на «ВТБ Арене» 16-17 декабря по инициативе олимпийской чемпионки Алины Кабаевой. Организатор соревнований — Благотворительный фонд Алины Кабаевой. Участницы — девушки из 13 стран.

Небесная грация. Булавы

Лала Крамаренко (Россия) — 37,4

Анна Каменщикова (Белоруссия) — 32,35

Наталья Усова (Узбекистан) — 32,35

Марина Мальпика (Мексика) — 32,15

Кетеван Арболишвили (Грузия) — 31,15

София Бернат (Венгрия) — 30,95

Александра Кирой-Богатырева (Австралия) — 30,25

Мартина Брамбилла (Италия) — 29,95

Роза Абитова (Казахстан) — 29,25

Николь Красюк (Украина) — 28,95

Карина Каменецкая (Канада) — 28,65

Гретель Аделаида Мендоза Рамирес (Куба) — 25,7

Пия Ковачич (Хорватия) — 25,5