Флешмоб с участием олимпийских чемпионок завершил первый соревновательный день «Небесной грации»
Первый день соревнований на международном экспериментальном турнире «Небесная грация» закрыл танец-флешмоб с участием всех олимпийских чемпионок по художественной гимнастике, присутствующих на соревнованиях: канадки Лори Фанг, украинок Александры Тимошенко и Екатерины Серебрянской, а также россиянок Юлии Барсуковой, Алины Кабаевой, Евгении Канаевой и Маргариты Мамун.
Гимнастки вышли на ковер с разными предметами под живое исполнение песни Анастасии Спиридоновой.
Международный экспериментальный турнир «Небесная грация» проводится в Москве по инициативе олимпийской чемпионки Алины Кабаевой.
Организатор соревнований — Благотворительный фонд Алины Кабаевой. В турнире принимают участие спортсменки из 13 стран. Девушки соревнуются в личном многоборье. Сегодня были показаны два из четырех упражнений.
Промежуточное первое место занимает россиянка Лала Крамаренко. В пятницу на «Небесной грации» будут показаны еще два упражнения и определится победительница турнира.
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