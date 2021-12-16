Флешмоб с участием олимпийских чемпионок завершил первый соревновательный день «Небесной грации»

Первый день соревнований на международном экспериментальном турнире «Небесная грация» закрыл танец-флешмоб с участием всех олимпийских чемпионок по художественной гимнастике, присутствующих на соревнованиях: канадки Лори Фанг, украинок Александры Тимошенко и Екатерины Серебрянской, а также россиянок Юлии Барсуковой, Алины Кабаевой, Евгении Канаевой и Маргариты Мамун.

Гимнастки вышли на ковер с разными предметами под живое исполнение песни Анастасии Спиридоновой.

Международный экспериментальный турнир «Небесная грация» проводится в Москве по инициативе олимпийской чемпионки Алины Кабаевой.

Организатор соревнований — Благотворительный фонд Алины Кабаевой. В турнире принимают участие спортсменки из 13 стран. Девушки соревнуются в личном многоборье. Сегодня были показаны два из четырех упражнений.

Промежуточное первое место занимает россиянка Лала Крамаренко. В пятницу на «Небесной грации» будут показаны еще два упражнения и определится победительница турнира.