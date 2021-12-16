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Флешмоб с участием олимпийских чемпионок завершил первый соревновательный день «Небесной грации»

16:21
Танец-флешмоб на турнире «Небесная грация». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Танец-флешмоб на турнире «Небесная грация». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Первый день соревнований на международном экспериментальном турнире «Небесная грация» закрыл танец-флешмоб с участием всех олимпийских чемпионок по художественной гимнастике, присутствующих на соревнованиях: канадки Лори Фанг, украинок Александры Тимошенко и Екатерины Серебрянской, а также россиянок Юлии Барсуковой, Алины Кабаевой, Евгении Канаевой и Маргариты Мамун.

Гимнастки вышли на ковер с разными предметами под живое исполнение песни Анастасии Спиридоновой.
Международный экспериментальный турнир «Небесная грация» проводится в Москве по инициативе олимпийской чемпионки Алины Кабаевой.

Организатор соревнований — Благотворительный фонд Алины Кабаевой. В турнире принимают участие спортсменки из 13 стран. Девушки соревнуются в личном многоборье. Сегодня были показаны два из четырех упражнений.

Промежуточное первое место занимает россиянка Лала Крамаренко. В пятницу на «Небесной грации» будут показаны еще два упражнения и определится победительница турнира.

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Анастасия Плетнева все материалы автора

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