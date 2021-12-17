Крамаренко победила в многоборье на турнире «Небесная грация»

Чемпионка мира среди юниоров Лала Крамаренко выиграла соревнования в многоборье на международном экспериментальном турнире «Небесная грация» в Москве, став первой во всех четырех упражнениях.

17-летняя россиянка набрала 141,6 балла, значительно опередив занявшую второе место представительницу Белоруссии Анну Каменщикову. Третье место — у Кетеван Арболишвили из Грузии. Участницы соревнований сегодня также примут участие в гала-представлении.

Международный экспериментальный турнир «Небесная грация» проводится в Москве на «ВТБ Арене» 16-17 декабря по инициативе олимпийской чемпионки Алины Кабаевой. Организатор соревнований — Благотворительный фонд Алины Кабаевой. Участницы — девушки из 13 стран.

Небесная грация. Лента

Лала Крамаренко (Россия) — 32,25

Анна Каменщикова (Белоруссия) — 30,75

Кетеван Арболишвили (Грузия) — 30,25

София Бернат (Венгрия) — 29,95

Наталья Усова (Узбекистан) — 29,85

Александра Кирой-Богатырева (Австралия) — 28,25

Николь Красюк (Украина) — 28,25

Мартина Брамбилла (Италия) — 27,25

Роза Абитова (Казахстан) — 27,2

Марина Мальпика (Мексика) — 26,95

Карина Каменецки (Канада) — 23

Гретель Мендоса (Куба) — 23

Пия Ковачич (Хорватия) — 22,6

Небесная грация. Многоборье

Лала Крамаренко (Россия) — 141,6

Анна Каменщикова (Белоруссия) — 127,25

Кетеван Арболишвили (Грузия) — 123,45

Наталья Усова (Узбекистан) — 121,5

София Бернат (Венгрия) — 120,95

Марина Мальпика (Мексика) — 119,05

Александра Кирой-Богатырева (Австралия) — 118,1

Николь Красюк (Украина) — 116,9

Мартина Брамбилла (Италия) — 114,05

Роза Абитова (Казахстан) — 112,75

Карина Каменецки (Канада) — 104,2

Гретель Мендоса (Куба) — 99,4

Пия Ковачич (Хорватия) — 95,5