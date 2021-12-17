Крамаренко победила в многоборье на турнире «Небесная грация»
Чемпионка мира среди юниоров Лала Крамаренко выиграла соревнования в многоборье на международном экспериментальном турнире «Небесная грация» в Москве, став первой во всех четырех упражнениях.
17-летняя россиянка набрала 141,6 балла, значительно опередив занявшую второе место представительницу Белоруссии Анну Каменщикову. Третье место — у Кетеван Арболишвили из Грузии. Участницы соревнований сегодня также примут участие в гала-представлении.
Международный экспериментальный турнир «Небесная грация» проводится в Москве на «ВТБ Арене» 16-17 декабря по инициативе олимпийской чемпионки Алины Кабаевой. Организатор соревнований — Благотворительный фонд Алины Кабаевой. Участницы — девушки из 13 стран.
Небесная грация. Лента
Лала Крамаренко (Россия) — 32,25
Анна Каменщикова (Белоруссия) — 30,75
Кетеван Арболишвили (Грузия) — 30,25
София Бернат (Венгрия) — 29,95
Наталья Усова (Узбекистан) — 29,85
Александра Кирой-Богатырева (Австралия) — 28,25
Николь Красюк (Украина) — 28,25
Мартина Брамбилла (Италия) — 27,25
Роза Абитова (Казахстан) — 27,2
Марина Мальпика (Мексика) — 26,95
Карина Каменецки (Канада) — 23
Гретель Мендоса (Куба) — 23
Пия Ковачич (Хорватия) — 22,6
Небесная грация. Многоборье
Лала Крамаренко (Россия) — 141,6
Анна Каменщикова (Белоруссия) — 127,25
Кетеван Арболишвили (Грузия) — 123,45
Наталья Усова (Узбекистан) — 121,5
София Бернат (Венгрия) — 120,95
Марина Мальпика (Мексика) — 119,05
Александра Кирой-Богатырева (Австралия) — 118,1
Николь Красюк (Украина) — 116,9
Мартина Брамбилла (Италия) — 114,05
Роза Абитова (Казахстан) — 112,75
Карина Каменецки (Канада) — 104,2
Гретель Мендоса (Куба) — 99,4
Пия Ковачич (Хорватия) — 95,5
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