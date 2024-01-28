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Сегодня, 12:46

Гацалов: «Время Садулаева не ушло»

Давид Хачатрян
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Главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов сказал «СЭ», что сейчас Абдулрашиду Садулаеву нужно вернуть былую форму.

«Он [Садулаев] набирает после травмы, сейчас он в оптимальной форме. Ему нужна соревновательная практика. Он мало боролся. Ему нужно вернуться кондиции. Я не согласен, что его время ушло. Его просто травма сбила, вывела из колеи, сейчас он только-только приходит в себя», — сказал Гацалов.

Садулаев на прошлом Чемпионате мира по вольной борьбе в Сербии снялся с поединка против Ахмеда Тажудинова в полуфинале при счете 9:2 в пользу представителя Бахрейна. Причина снятия — травма шейных позвонков.

Абдулрашид Садулаев
Хаджимурат Гацалов
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