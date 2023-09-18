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Сегодня, 10:48

Мамиашвили заявил, что россиянам не рекомендовали отказываться от рукопожатий с украинцами на чемпионате мира

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили рассказал, что Объединенный мир борьбы (UWW) не делал рекомендаций на предмет возможных рукопожатий между российскими и украинскими спортсменами.

«Никто к ребятам не подходил с таким вопросом, просто предупредили, чтобы реагировали адекватно», — цитирует Мамиашвили ТАСС.

Чемпионат мира по борьбу проходил в Белграде с 16 по 24 сентября. Российские спортсмены допущены до соревнований в нейтральном статусе.

Источник: ТАСС
Михаил Мамиашвили
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