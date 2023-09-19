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Сегодня, 15:05

Мамиашвили поддержал слова Матыцина об Олимпиаде: «В Париж надо не просто поехать, а достойно выступить!»

Константин Белов
Корреспондент
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Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова Министра спорта РФ Олега Матыцина о максимальном количестве россиян, которые смогут принять участие в Олимпиаде-2024 в Париже.

«Для начала надо завоевать лицензии, чтобы наши спортсмены имели право поехать на Олимпийские игры. Хорошо, что Матыцин говорит о нашем возможном участии в Олимпиаде. Но в Париж следующим летом надо не просто поехать, а достойно выступить, показать свои лучшие стороны!» — сказал Мамиашвили «СЭ».

Матыцин заявил, что в случае допуска на Олимпиаду-2024 в Париже смогут выступить 180 спортсменов.

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам. При этом рекомендации не относятся к командным видам спорта.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Олимпиада
Михаил Мамиашвили
Олег Матыцин
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