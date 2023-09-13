Двукратный олимпийский чемпион Садулаев допущен к участию в чемпионате мира в Белграде
Объединенный мир борьбы (UWW) опубликовал список российских спортсменов, которые допущены к участию в чемпионате мира. Турнир состоится в Белграде с 16 по 24 сентября.
Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев допущен к участию в турнире.
Состав мужской команды AIN по вольной борьбе:
57 кг — Завур Угуев;
61 кг — Абасгаджи Магомедов;
65 кг — Шамиль Мамедов;
70 кг — Евгений Жербаев;
74 кг — Заурбек Сидаков;
79 кг — Ахмед Усманов;
86 кг — Арслан Багаев;
92 кг — Магомед Курбанов / Владислав Валиев;
97 кг — Абдулрашид Садулаев;
125 кг — Абдулла Курбанов.
235 человек из России и Белоруссии прошли тщательную проверку анкетных данных и социальных сетей. 26 человек не прошли проверку, устроенную федерацией.
В апреле 2023-го российских борцов допустили к международным турнирам при соблюдении рекомендаций МОК.