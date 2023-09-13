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Двукратный олимпийский чемпион Садулаев допущен к участию в чемпионате мира в Белграде

Виктория Кравченко
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Абдулрашид Садулаев.
Фото Дмитрий Коротаев., Известия

Объединенный мир борьбы (UWW) опубликовал список российских спортсменов, которые допущены к участию в чемпионате мира. Турнир состоится в Белграде с 16 по 24 сентября.

Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев допущен к участию в турнире.

Летом этого года сообщалось, что Садулаев пропустил чемпионат России по вольной борьбе из-за восстановления после операции.

Состав мужской команды AIN по вольной борьбе:

57 кг — Завур Угуев;

61 кг — Абасгаджи Магомедов;

65 кг — Шамиль Мамедов;

70 кг — Евгений Жербаев;

74 кг — Заурбек Сидаков;

79 кг — Ахмед Усманов;

86 кг — Арслан Багаев;

92 кг — Магомед Курбанов / Владислав Валиев;

97 кг — Абдулрашид Садулаев;

125 кг — Абдулла Курбанов.

235 человек из России и Белоруссии прошли тщательную проверку анкетных данных и социальных сетей. 26 человек не прошли проверку, устроенную федерацией.

В апреле 2023-го российских борцов допустили к международным турнирам при соблюдении рекомендаций МОК.

Источник: https://uww.org/
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