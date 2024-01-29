Главный тренер сборной Дагестана по борьбе Рашидов рассказал, как будет проходить подготовка команды к ЧЕ

Главный тренер сборной Дагестана по вольной борьбе Гаджи Рашидов рассказал о том, как борцы сборной будут готовиться к чемпионату Европы после турнира «Кубок Ивана Ярыгина».

«После Ярыгинского вся сборная Дагестана уезжает домой, но 4 февраля все, кто едет на чемпионат Европы, должны быть на сборах в подмосковном Новогорске. Там они проведут две недели, а потом поедут в Бухарест. К сожалению, сохранить сегодняшнуюю форму не получится, так как спортсмены будут восстанавливаться после соревнований. Я думаю, каждый борец, который поедет на чемпионат Европы, будет самостоятельно подходить к пику формы. На «Кубке Ивана Ярыгина» наши ребята очень хорошо отборолись», — приводит слова Рашидова ТАСС.

С 24 по 28 января в Красноярске проходил Гран-при «Кубок Ивана Ярыгина». Борцы, представляющие сборную Дагестана, завоевали шесть золотых, три серебряных и девять бронзовых медалей.