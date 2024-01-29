Бокс/ММА
Другие единоборства
Борьба вольная
Борьба греко-римская Дзюдо Тхэквондо Самбо Каратэ
Сумо
Кикбоксинг
Реслинг
Главная
Бокс/ММА
Борьба
Борьба вольная

Сегодня, 16:54

Главный тренер сборной Дагестана по борьбе Рашидов рассказал, как будет проходить подготовка команды к ЧЕ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер сборной Дагестана по вольной борьбе Гаджи Рашидов рассказал о том, как борцы сборной будут готовиться к чемпионату Европы после турнира «Кубок Ивана Ярыгина».

«После Ярыгинского вся сборная Дагестана уезжает домой, но 4 февраля все, кто едет на чемпионат Европы, должны быть на сборах в подмосковном Новогорске. Там они проведут две недели, а потом поедут в Бухарест. К сожалению, сохранить сегодняшнуюю форму не получится, так как спортсмены будут восстанавливаться после соревнований. Я думаю, каждый борец, который поедет на чемпионат Европы, будет самостоятельно подходить к пику формы. На «Кубке Ивана Ярыгина» наши ребята очень хорошо отборолись», — приводит слова Рашидова ТАСС.

С 24 по 28 января в Красноярске проходил Гран-при «Кубок Ивана Ярыгина». Борцы, представляющие сборную Дагестана, завоевали шесть золотых, три серебряных и девять бронзовых медалей.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/glavnyi-trener-sbornoi-dagestana-po-borbe-rashidov-rasskazal-kak-budet-prokhodit-podgotovka-komandy-k-che-328805/
2
0
Читайте также
Медведева обвиняют в нечестной игре в финале Australian Open
Медведев установил антирекорд финалов «Большого шлема»
Певчих и еще трех участников ФБК заочно арестовали
Вспышка высокого класса произошла на Солнце 29 января
Четыре человека погибли в ДТП с автобусом детской команды по хоккею на Урале
Эксперт спрогнозировал «революционное» обновление iOS 18 Apple
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Садулаев: «Я вновь в строю и продолжаю победную историю»

Рашидов прокомментировал выступление Садулаева на «Кубке Ивана Ярыгина»

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости