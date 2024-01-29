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Садулаев: «Я вновь в строю и продолжаю победную историю»

Давид Хачатрян
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Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев поблагодарил всех, кто поддерживал его на «Кубке Ивана Ярыгина».

«Хвала Всевышнему, открыли сезон золотом Ярыгинского турнира. Это моя третья победа в Красноярске, и каждая из них по-своему особенная. Именно здесь 10 лет назад началась моя взрослая карьера. Сегодня, несмотря на все трудности, мы вновь в строю и продолжаем победную историю. Спасибо всем, кто болел и переживал, всем зрителям, активно поддерживавшим на трибунах дворца спорта!» — написал Садулаев в соцсетях.

Садулаев стал победителем «Кубка Ивана Ярыгина» в весовой категории до 97 кг. Соревнования прошли 25-28 января в Красноярске.

Абдулрашид Садулаев
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