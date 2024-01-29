Садулаев: «Я вновь в строю и продолжаю победную историю»

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев поблагодарил всех, кто поддерживал его на «Кубке Ивана Ярыгина».

«Хвала Всевышнему, открыли сезон золотом Ярыгинского турнира. Это моя третья победа в Красноярске, и каждая из них по-своему особенная. Именно здесь 10 лет назад началась моя взрослая карьера. Сегодня, несмотря на все трудности, мы вновь в строю и продолжаем победную историю. Спасибо всем, кто болел и переживал, всем зрителям, активно поддерживавшим на трибунах дворца спорта!» — написал Садулаев в соцсетях.

Садулаев стал победителем «Кубка Ивана Ярыгина» в весовой категории до 97 кг. Соревнования прошли 25-28 января в Красноярске.