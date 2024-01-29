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Рашидов прокомментировал выступление Садулаева на «Кубке Ивана Ярыгина»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер сборной Дагестана по вольной борьбе Гаджи Рашидов прокомментировал выступление двукратного олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева на «Кубке Ивана Ярыгина».

«На сборах перед чемпионатом Европы Садулаев уже прибавить не сможет. Надо работать с ним индивидуально. Я не скажу, что у него убедительная форма. Он не боролся столько лет, тем более сейчас он после операции. Спешка ни к чему не приведет. «Кубок Ивана Ярыгина» показал, что мы идем в правильном направлении. Нужно подвести его к чемпионату Европы так, чтобы он был в хороших кондициях. Думаю, нам это удастся. Простои у спортсменов высокого уровня не должны быть. Мы должны учиться на ошибках, будем стараться более не допускать такого», — приводит слова Рашидова MMA.Metaratings.ru.

С 24 по 28 января в Красноярске проходит Гран-при «Кубок Ивана Ярыгина», где в весовой категории до 97 килограмм Абдулрашид Садулаев завоевал шестую золотую медаль в копилку сборной команды Дагестана.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/glavnyi-trener-sbornoi-dagestana-po-borbe-rashidov-ne-skazhu-chto-u-sadulaeva-ubeditelnaya-forma-328818/
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