Свищев о недопуске Садулаева: «МОК начал славиться своей нестабильной риторикой и нелогичными решениями»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал для «СЭ» решение Международного олимпийского комитета (МОК) о запрете на участие в Олимпийских играх-2024 борцу Абдулрашиду Садулаеву.

«МОК, к сожалению, сейчас начал славиться своей нестабильной риторикой, высказываниями и решениями. Совершенно нелогичными. То они говорят, что бьются за спортсменов, то они против России, то они запрещают России и Белоруссии участвовать с флагами и вводят санкции. Потом они запрещают проводить соревнования на территории России. К сожалению, мы каждый день слышим какие-то новости из МОК, не отличающиеся логикой, и не отвечающие основным принципам международного олимпийского движения. Сам Бах неоднократно заявлял, что спортсмены должны участвовать независимо от того, из какой они страны, и что они не должны отвечать за действия правительства. Но при этом, это уже не первый случай, нашим спортсменам запрещается участвовать в Олимпиаде или квалификационных турнирах. Уже таким решениям со стороны МОК мы не удивляемся, хотя справедливо возмущены. Мы будем отстаивать интересы наших спортсменов и всего российского спорта», — сказал Свищев «СЭ».

27-летний Садулаев — двукратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира. В Париже он мог стать третьим в истории вольной борьбы трехкратным победителем Олимпиады — после Александра Медведя и Бувайсара Сайтиева (также Артур Таймазов трижды выиграл Олимпиаду, но в итоге был лишен двух золотых медалей из-за допинга).

Денис Сафронов