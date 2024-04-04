Мамиашвили: «Не думаю, что мы не найдем состоятельных аргументов для решения ситуации с Садулаевым»

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили поделился мнением с «СЭ» о недопуске двукратного олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева на лицензионный турнир в Баку.

— Сейчас надо спокойно разобраться и посмотреть, какие возможности можно применить для того, чтобы спортсмены типа Садулаева, Евлоева, Кутузова и Степанова, чтобы они могли готовиться и иметь возможность выступить на Олимпийских играх, — сказал Мамиашвили «СЭ». — При условии, что в этих весах будут завоеваны лицензии.

— Вы сказали, что Федерация борьбы будет оспаривать решение МОК. Как думаете, насколько велики шансы, что апелляцию удовлетворят?

— Я не думаю, что мы не найдем аргументы, которые могли бы быть состоятельными для того, чтобы ситуация была решена.

Ранее стало известно, что Абдулрашида Садулаева решением МОК не допустили к лицензионному олимпийскому турниру в Азербайджане, который пройдет с 5 по 7 апреля. Победители этих соревнований получат возможность выступить на Олимпиаде в Париже.