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Сегодня, 17:10

Российские, сербские и иранские дзюдоисты выступят на турнире в Санкт-Петербурге

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На международном клубном турнире по дзюдо «Yawara Challenge» в рамках XXV Петербургского международного экономического форума выступят российские, сербские и иранские спортсмены, информирует пресс-служба ПМЭФ.

В турнире примут участие четыре клуба: Явара-Нева" (Россия), «Локомотив» (Россия), «Црвена Звезда» (Сербия) и СК «Тегеран» (Иран). Соревнования пройдут по круговой системе — каждая из команд проведет поединки со всеми соперниками. Ареной для «Yawara Challenge» станет спортивный комплекс «Высота».

Петербургский международный экономический форум пройдет с 15 по 18 июня.

Источник: https://forumspb.com/news/news/finalisty-ligi-chempionov-po-dzjudo-primut-uchastie-v-turnire-na-spief-sport-week/
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