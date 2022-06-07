Российские, сербские и иранские дзюдоисты выступят на турнире в Санкт-Петербурге

На международном клубном турнире по дзюдо «Yawara Challenge» в рамках XXV Петербургского международного экономического форума выступят российские, сербские и иранские спортсмены, информирует пресс-служба ПМЭФ.

В турнире примут участие четыре клуба: Явара-Нева" (Россия), «Локомотив» (Россия), «Црвена Звезда» (Сербия) и СК «Тегеран» (Иран). Соревнования пройдут по круговой системе — каждая из команд проведет поединки со всеми соперниками. Ареной для «Yawara Challenge» станет спортивный комплекс «Высота».

Петербургский международный экономический форум пройдет с 15 по 18 июня.