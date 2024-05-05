Хайме Мунгия: «Это болезненное поражение»

Мексиканский боксер Хайме Мунгия (43-1) сделал заявление после поражения абсолютному чемпиону мира во втором среднем весе Саулю Альваресу (61-2).

«Я был в отличной форме и одержал победу в первых раундах. Это поражение стало для меня болезненным, поскольку оно было первым в моей карьере. Я уверен, что сегодня вечером смог бы одолеть любого другого противника, но тот парень, с которым я встретился, может доставить немало хлопот», — сказал мексиканец после боя.

Альварес победил Мунгию единогласным решением судей (117-110, 116-111, 115-112). Бой состоялся 4 мая на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.