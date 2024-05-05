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Сауль Канело Альварес — Хайме Мунгия: началась прямая трансляция боя — смотреть онлайн

Альварес и Мунгия проведут бой по боксу 5 мая в Лас-Вегасе
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Боксер Сауль Альварес.
Сауль Альварес.
Фото Global Look Press

Абсолютный чемпион во втором среднем весе из Мексики Сауль Альварес (60-2-2) проведет защиту титула в поединке с непобежденным соотечественником Хайме Мунгией (43-0) в ночь с 4 на 5 мая в Лас-Вегасе (США). Их бой на территории спортивного комплекса «Ти-Мобайл Арена» возглавит боксерский турнир.

Поединок за титулы WBC, WBO, IBF и WBA между Альваресом, который известен как Канело, и Мунгией начнется около 06.00 по московскому времени. Турнир по боксу в Лас-Вегасе стартует в 03.00. мск.

В России не будет официальной видеотрансляции боя Альварес — Мунгия в прямом эфире. В других странах поединок можно будет посмотреть на онлайн-платформе DAZN. «СЭ» проведет текстовую трансляцию боя Альварес — Мунгия.

Посмотреть бесплатно и в прямом эфире видеотрансляцию поединка Альварес — Мунгия можно с помощью тематических сообществ в соцсети «ВКонтакте». Предлагаем следующие полезные ссылки — 1-й вариант и 2-й вариант.

Бокс
Сауль Альварес
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