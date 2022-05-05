Чарльз Оливейра: «Если Гэтжи попрет вперед, он столкнется с грузовиком»

Действующий чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра (32-8) заявил, что он бьет тяжелее Джастина Гэтжи (23-3), и поэтому рассчитывает нокаутировать американца.

«Я в очередной раз приехал заткнуть многих людей, показать, что я настоящий чемпион, — сказал бразилец во время эпизода UFC Embedded. — Не хочу знать, кто мой оппонент: ударник, грэпплер или борец. Мне не нужно знать, что он будет делать в поединке, потому что я готов к бою. Мне плевать, что он всех вырубает, идет вперед, потому что я тоже это делаю.

Если он попрет вперед, он столкнется с грузовиком, потому что я тоже иду вперед. Все просто. Склоняюсь к тому, что я его нокаутирую. Знаю, что я выиграю. Я готов ко всему. Мне плевать, что люди говорят, что у него самый тяжелый удар, потому что у меня тоже тяжелый удар. Он бился три раунда с парнем, которого я нокаутировал за два. Так кто из нас бьет тяжелее?».

Оливейра и Гэтжи подерутся 8 мая за титул в легком весе на UFC 274 в Финиксе, Аризона.