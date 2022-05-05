Единоборства
Новости
ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА

Сегодня, 18:20

Чарльз Оливейра: «Если Гэтжи попрет вперед, он столкнется с грузовиком»

Оливейра заявил, что собирается нокаутировать Гэтжи
Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в

Действующий чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра (32-8) заявил, что он бьет тяжелее Джастина Гэтжи (23-3), и поэтому рассчитывает нокаутировать американца.

«Я в очередной раз приехал заткнуть многих людей, показать, что я настоящий чемпион, — сказал бразилец во время эпизода UFC Embedded. — Не хочу знать, кто мой оппонент: ударник, грэпплер или борец. Мне не нужно знать, что он будет делать в поединке, потому что я готов к бою. Мне плевать, что он всех вырубает, идет вперед, потому что я тоже это делаю.
Если он попрет вперед, он столкнется с грузовиком, потому что я тоже иду вперед. Все просто. Склоняюсь к тому, что я его нокаутирую. Знаю, что я выиграю. Я готов ко всему. Мне плевать, что люди говорят, что у него самый тяжелый удар, потому что у меня тоже тяжелый удар. Он бился три раунда с парнем, которого я нокаутировал за два. Так кто из нас бьет тяжелее?».

Оливейра и Гэтжи подерутся 8 мая за титул в легком весе на UFC 274 в Финиксе, Аризона.

Чарльз Оливейра
UFC
0
Читайте также
«Девять спален и свой кинотеатр». Сколько зарабатывает и как живет теннисист Новак Джокович
«Прекрати, дурак, этого не может быть!». Как Месси и вся Европа следила за безумным матчем «Реал» - «МанСити»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В юниорском чемпионате России по дзюдо выступят около 600 спортсменов
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости