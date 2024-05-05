Тим Цзю отреагировал на победу Альвареса над Мунгией

Экс-чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Тим Цзю (23-1) остался доволен поединком между абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом (61-2) и Хайме Мунгией (43-1).

«Мексиканский стиль — самый лучший. Вау! Что за бой от Канело и Хайме Мунгии», — написал Цзю в соцсети X.

Альварес победил Мунгию единогласным решением судей (117-110, 116-111, 115-112). Бой состоялся 4 мая на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.