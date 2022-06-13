Президент «Самбо-70» Лайшев назвал заявление украинского дзюдоиста полнейшей глупостью

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на заявление украинского дзюдоиста Георгия Зантарая об отказе от титулов в случае, если российские спортсмены будут допущены до турниров «Большого шлема».

«Люди заблудились просто в этом мире. Чтобы его успокоить, хочу сказать, что мы выступали, выступаем и будет выступать на всех турнирах. И к нам примкнется в последствие весь мир. Я это точно знаю. На это заявление просто не нужно обращать внимание. Это глупость полнейшая. Тем более, что ни раз историей доказывали нашу правоту и то, что их всех раздражает, что мы не оказались дураками», — сказал Лайшев корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

В феврале Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.