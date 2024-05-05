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Сегодня, 07:46

Альварес победил Мунгию и сохранил чемпионские титулы

Сергей Разин
корреспондент
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Абсолютный чемпион во втором среднем весе Сауль Альварес одержал победу в поединке против соотечественника Хайме Мунгии из Мексики.

Поединок за титулы WBC, WBO, IBF и WBA продолжался три раунда и завершился победой Альвареса единогласным решением судей (117-110, 116-111, 115-112). Таким образом, Альварес сохранил за собой чемпионские титулы.

На счету Альвареса 61 победа, 2 ничьих и 2 поражения, у Мугнии 43 победы и одно поражение. «СЭ» вел текстовую трансляцию боя.

Сауль Альварес
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