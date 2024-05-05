ESPN: Бивол проведет бой против ливийца Зинада 1 июня

Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Дмитрий Бивол получил нового соперника вместо Артура Бетербиева.

Как сообщает ESPN со ссылкой на министра и председателя Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейха, 33-летний россиянин встретится с представителем Ливии Маликом Зинадом. Бой состоится 1 июня в Эр-Рияде.

В субботу, 4 мая, стало известно, что 39-летний Бетербиев получил разрыв мениска, из-за чего бой с Биволом, который планировался на эту дату, перенесен на неопределенный срок.

На счету Бивола и Зинада одинаковое количество побед за карьеру — 22 в 22 поединках.