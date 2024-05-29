UFC 302: время начала турнира и главные бои

Турнир UFC 302 пройдет в Ньюарке (США) в ночь с 1 на 2 июня 2024 года на территории спортивного комплекса «Пруденшиал-центр». Вечер смешанных единоборств UFC 302 начнется в 02.00 по московскому времени (2 июня).

В главном событии вечера россиянин Ислам Махачев и американец Дастин Порье подерутся за титул в легком весе . Их бой начнется около 07.30 по московскому времени. В соглавном противостоянии в октагоне сойдутся экс-чемпион UFC в среднем весе из США Шон Стрикленд и бразилец Пауло Коста.

Поединки UFC 302 покажут бесплатно на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец», а также на сайте matchtv.ru. Смотреть видеотрансляцию турнира в США можно будет по платной подписке в онлайн-сервисе UFC Fight Pass.

UFC: новости и обзоры поединков, рекорды и интервью бойцов, видео и фото, статистика и результаты турниров в актуальном виде на сайте «СЭ».