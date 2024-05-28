Тренер Царукяна считает, что Махачев одержит победу в поединке с Порье болевым приемом

Сергей Торосян, тренер российского бойца UFC Армана Царукяна, поделился ожиданиями от поединка между Исламом Махачевым и Дастином Порье.

Бой состоится в ночь на 2 июня в Ньюарке и возглавит турнир UFC 302.

«Ислам в первом раунде переведет Порье, даст ему устать. А уже во втором или третьем раунде он победит болевым. Просто снесет Порье», — цитирует Торосяна ТАСС.

В своей карьере 32-летний Махачев одержал 25 побед и потерпел 1 поражение. В октябре 2022 года россиянин завоевал титул UFC в легком весе, победив Чарльза Оливейру из Бразилии болевым приемом.

На счету 35-летнего Порье 30 побед и 8 поражений. Еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.