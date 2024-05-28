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Сегодня, 21:30

UFC 302: полный кард турнира Махачев — Порье

12 поединков пройдет в турнире UFC 302 в ночь на 2 июня
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Октагон UFC.
Октагон UFC.
Фото Global Look Press

В ночь с 1 на 2 июня в американском городе Ньюарк (штат Нью-Джерси) состоится турнир UFC 302. В главном бою вечера смешанных единоборств действующий чемпион в легком весе из России Ислам Махачев проведет защиту титула в поединке с американцем Дастином Порье.

Турнир UFC 302 начнется в 02.00 по московскому времени. В общей сложности зрители вечера ММА на арене «Пруденшиал-центр» увидят 12 боев. Публикуем полный кард турнира в США.

Полный кард турнира UFC 302

Ранний предварительный кард

  • Микки Галл (7-5) — Бассил Хафез (8-4-1)
  • Джоселин Эдвардс (13-5) — Айлин Перес (9-2)
  • Андре Лима (8-0) — Ньямджаргал Тумендемберел (9-1)

Предварительный кард

  • Роман Копылов (12-3) — Сезар Алмейда (5-0)
  • Грант Доусон (20-2-1) — Джо Солеки (13-4)
  • Филип Роу (10-4) — Джейк Мэттьюз (19-7)
  • Нико Прайс (15-7) — Алекс Мороно (24-9)

Основной кард

  • Ислам Махачев (25-1) — Дастин Порье (30-8)
  • Шон Стриклэнд (28-6) — Пауло Коста (14-3)
  • Кевин Холланд (26-10) — Михал Олексейчук (19-7)
  • Жаилтон Алмейда (20-3) — Александр Романов (17-2)
  • Рэнди Браун (18-5) — Элизеу Залески (24-7-1)

«СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 302.

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UFC 302: главный кард турнира Махачев — Порье

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