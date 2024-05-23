Энтони Смит — о бое Махачева и Порье: «Этот поединок гораздо интереснее, чем думают люди»

10-й номер рейтинга UFC в полутяжелом весе Энтони Смит (38-19) считает, что у третьего номера рейтинга в легком весе Дастина Порье (30-8) больше шансов на победу в бою с чемпионом легкого веса Исламом Махачевым (25-1), чем было в бою с экс-чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедовым (29-0).

«Мне нравится этот поединок, — сказал Смит в интервью ESPN MMA. — Я не согласен с тем, что это легкий бой для Ислама. Ислам, в отличие от Хабиба, готов драться в стойке, и это дает больше возможностей для Порье. Дастин очень опасен на ногах. Этот поединок гораздо интереснее, чем думают люди».

Махачев подерется против Порье 1 июня на UFC 302 в Нью-Джерси, США.