Умар Нурмагомедов рассказал, что его удивило в бою Яна и Ядонга

10-й номер рейтинга UFC в легчайшем весе Умар Нурмагомедов (17-0) признался, что не ожидал увидеть борьбу в бою экс-чемпиона в легчайшем весе Петра Яна (17-5) и седьмого номера рейтинга Сонга Ядонга (21-7).

«Я был немного удивлен, когда Петр Ян начал бороться с Сонгом Ядонгом. Оба парня — боксеры, и оба начали бороться. Петр Ян выиграл благодаря тейкдаунам и контролю сверху. Это меня удивило», — сказал Нурмагомедов в интервью ESPN MMA.

Ян победил Ядонга единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 9 марта на UFC 299 в Kaseya Center в Майами, США.