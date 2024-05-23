Топурия передумал драться с Махачевым: «Его нет в моем списке»

Действующий чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия (15-0) заявил, что он рассматривает только двух соперников — экс-чемпиона в полулегком весе и обладателя титула BMF Макса Холлоуэя (25-7) и экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора (22-6).

«Возможно, в будущем я смогу сразиться с Махачевым. Сейчас я вижу только бой с Максом Холлоуэем, бой с Конором. Может быть, если Махачев продолжит защищать пояс и будет становиться все круче и круче, может быть, когда-нибудь мы сможем подраться. Но пока что в моем списке его нет», — сказал Топурия в интервью Sportskeeda.