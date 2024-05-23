Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 08:30

Топурия передумал драться с Махачевым: «Его нет в моем списке»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Действующий чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия (15-0) заявил, что он рассматривает только двух соперников — экс-чемпиона в полулегком весе и обладателя титула BMF Макса Холлоуэя (25-7) и экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора (22-6).

«Возможно, в будущем я смогу сразиться с Махачевым. Сейчас я вижу только бой с Максом Холлоуэем, бой с Конором. Может быть, если Махачев продолжит защищать пояс и будет становиться все круче и круче, может быть, когда-нибудь мы сможем подраться. Но пока что в моем списке его нет», — сказал Топурия в интервью Sportskeeda.

Топурия нокаутировал Александра Волкановски (26-4) во втором раунде и стал новым чемпионом в полулегком весе. Бой состоялся 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.
Илия Топурия
Ислам Махачев
5
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Украинка Снигур отказалась от рукопожатий с россиянкой Селехметьевой в квалификации «Ролан Гаррос»
Источник: Овечкин задолжал российской налоговой 49 тысяч рублей
Комитет палаты представителей США одобрил проект оборонного бюджета на $884 млрд
Вратарь сборной России едет в Париж за 20 млн евро. Что происходит с трансфером Матвея Сафонова в «ПСЖ»
Россия примет контрмеры при отмене Японией статьи конституции об отказе от ВС
В России почти треть домов продают площадью менее 60 кв. м
Популярное видео
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Металлург» подписал трех легионеров: двух старых и одного нового
Финляндия — Швейцария: чемпионат мира, видеообзор матча
Швеция — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Латвия — США: чемпионат мира, видеообзор матча
Франция — Германия: чемпионат мира, видеообзор матча
Австрия — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
Дмитрий Овчинников возвращается в «Сибирь»
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Финляндия — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
Швеция — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Великобритания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Интервью с Романом Ротенбергом и репортаж с Кубка Юнисон
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Канада: чемпионат мира, видеообзор матча
Словакия — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 3
США — Казахстан: чемпионат мира, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мовсар Евлоев бросил вызов Алджамейну Стерлингу

Энтони Смит — о бое Махачева и Порье: «Этот поединок гораздо интереснее, чем думают люди»

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости