Мовсар Евлоев бросил вызов Алджамейну Стерлингу

Пятый номер рейтинга UFC в полулегком весе Мовсар Евлоев (18-0) заявил, что готов провести следующий поединок против экс-чемпиона в легчайшем весе Алджамейна Стерлинга (24-4).

«Евлоев или Ортега? Оба поединка интересны с точки зрения грэпплинга. Кого я хочу? Парня с самым высоким рейтингом, а это Брайан Ортега», — написал Стерлинг в соцсети X, на что Евлоев ответил: «Давай начистоту, тебе просто нужен бой попроще. В отличие от Ортеги, я готов к бою. Давай уже сделаем это».

Евлоев победил Арнольда Аллена (19-2) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 20 января на UFC 297 на «Скотиабанк Арене» в Торонто, Канада.

Стерлинг победил Келвина Каттара (23-8) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). Бой состоялся 13 апреля в предварительном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.