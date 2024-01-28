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Сегодня, 16:37

Сен-Пьер объяснил, почему ММА станет самым популярным видом спорта в мире

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Легенда ММА Жорж Сен-Пьер считает, что смешанные единоборства станут самым популярным видом спорта в мире.

«Я думаю, что наступит момент, когда MMA станет самым популярным видом спорта в мире, и я объясню, почему. Я думаю, что каждый может ассоциировать с боями, потому что наши предки боролись за право на выжидание. А когда я говорю «бои», это не обязательно должно происходить в клетке. Борьба за выживание, охота... Вам предстоит пройти через разные суровые условия. И я могу взять любого человека в мире, поставив его в ситуацию, когда у него не будет выбора и ему придется сражаться», — сказал Сен-Пьер во время семинара в Bangtao Muay Thai & MMA на Пхукете, Таиланд.

На счету Сен-Пьера в ММА 26 побед и 2 поражения. В последнем поединке, который состоялся на UFC 217 в ноябре 2017 года, Сен-Пьер удушающим приемом победил Майкла Биспинга и стал чемпионом UFC в среднем весе. Позже канадец объявил о завершении карьеры.

Жорж Сен-Пьер
ММА
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