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Сегодня, 14:30

Фрэнки Эдгар дал прогноз на бой Конора и Чендлера

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в легком весе Фрэнки Эдгар (24-11) уверен, что пятый номер рейтинга в легком весе Майкл Чендлер (23-8) победит экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора (22-6).

«Если бой состоится в среднем весе, то я считаю, что Чендлер победит. В рамках легкого веса у Конора есть шанс в первом раунде, но я все равно ставлю на Чендлера», — сказал Эдгар MMA Fighting.

Ранее Макгрегор заявил, что бой с Чендлером состоится 29 июня в среднем весе.

Конор Макгрегор
Майкл Чендлер
Фрэнки Эдгар
UFC
ММА
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