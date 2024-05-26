Манель Кейпе: «Я — Хабиб наилегчайшего дивизиона»

Седьмой номер рейтинга UFC в наилегчайшем весе Манель Кейпе (19-6) заявил, что сможет перебороть шестого номера рейтинга Мухаммада Мокаева (12-0).

«Я универсальный боец. Я знаю, что все знают меня по нокаутам, поэтому Мокаев сосредоточится на моем боксе и кикбоксинге, на моих локтях и коленях. Но не на борьбе. В конце концов, я — Хабиб наилегчайшего дивизиона», — сказал Капе в интервью Cageside Podcast.

Мокаев и Кейпе подерутся 27 июля на UFC 304 в Манчестере, Англия.