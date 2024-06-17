Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 11:27

Абдул-Азиз Абдулвахабов: «Я переводил и контролировал Дастина Порье. Легко могу с ним подраться»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Чемпион АСA в легком весе Абдул-Азиз Абдулвахабов (20-2) рассказал «СЭ», что работал в зале с четвертым номером рейтинга UFC в легком весе Дастином Порье (30-9).

— Я с Дастином Порье, когда был в Америке, в зале American Top Team, боролся. И я почувствовал, что я могу с любым подраться. Конечно, у него ударка — козырь, а мы боролись у стенки. Я его переводил и контролировал. Тогда я почувствовал, что легко смогу с ним подраться. Они такие же бойцы, как и у нас в России. Такой же уровень. В ACA не хуже уровень, я думаю.

— А когда вы боролись, он не пробовал тебе свою гильотину накидывать?

— Он? Ну, это уже давно было, я уже не помню. Наверное, пробовал, но не помню, чтобы он сделал мне гильотину. Но я помню, что я его контролировал. И я знал, что он топовый боец и выкладывался, проверить себя хотел, насколько я смогу его проконтролировать. Он, наверное, не совсем выкладывался со мной, потому что он меня не знает. Он хороший парень, подсказывал, с уважением относился.

Ислам Махачев (26-1) победил Порье сабмишном в пятом раунде. Бой состоялся 1 июня на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.

Абдул-Азиз Абдулвахабов
Дастин Порье
UFC
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Игроков сборной Украины на Евро-2024 поддерживают самые близкие
Фигурист Макар Игнатов сделал предложение Александре Трусовой
Подписи представителей Ирака и Иордании исключили из итогового коммюнике по Украине
Румыния – Украина, 17 июня 2024 года: прямая онлайн-трансляция матча 1-го тура группового этапа Евро-2024
Йеменские хуситы заявили об атаке на эсминец США в акватории Красного моря
«Кухня на районе» приостановила работу приложения после случаев отравления салатом
Популярное видео
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Материалы сюжета: Ислам Махачев — Дастин Порье: результат и материалы о бое за титул чемпиона UFC
Хабиб Нурмагомедов продолжит секундировать Ислама Махачева в UFC
Абдул-Азиз Абдулвахабов: «Для Махачева бой с Эдвардсом будет сложнее, чем с Царукяном»
Тренер Порье: «Царукян — клоун»
Махачев — самый зрелищный чемпион в истории легкого веса. Никто за четыре титульника не получал пять бонусов
Глава Дагестана вручил Махачеву орден Почета
Тактаров — о Махачеве: «Исламу больше нечего делать в категории 77 килограммов, надо идти наверх»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Абдул-Азиз Абдулвахабов: «Алискеров даст Уиттакеру очень конкурентный бой»

Абдул-Азиз Абдулвахабов: «Для Махачева бой с Эдвардсом будет сложнее, чем с Царукяном»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости