Абдул-Азиз Абдулвахабов: «Я переводил и контролировал Дастина Порье. Легко могу с ним подраться»

Чемпион АСA в легком весе Абдул-Азиз Абдулвахабов (20-2) рассказал «СЭ», что работал в зале с четвертым номером рейтинга UFC в легком весе Дастином Порье (30-9).

— Я с Дастином Порье, когда был в Америке, в зале American Top Team, боролся. И я почувствовал, что я могу с любым подраться. Конечно, у него ударка — козырь, а мы боролись у стенки. Я его переводил и контролировал. Тогда я почувствовал, что легко смогу с ним подраться. Они такие же бойцы, как и у нас в России. Такой же уровень. В ACA не хуже уровень, я думаю.

— А когда вы боролись, он не пробовал тебе свою гильотину накидывать?

— Он? Ну, это уже давно было, я уже не помню. Наверное, пробовал, но не помню, чтобы он сделал мне гильотину. Но я помню, что я его контролировал. И я знал, что он топовый боец и выкладывался, проверить себя хотел, насколько я смогу его проконтролировать. Он, наверное, не совсем выкладывался со мной, потому что он меня не знает. Он хороший парень, подсказывал, с уважением относился.

Ислам Махачев (26-1) победил Порье сабмишном в пятом раунде. Бой состоялся 1 июня на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.