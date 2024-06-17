Абдул-Азиз Абдулвахабов: «Алискеров даст Уиттакеру очень конкурентный бой»

Чемпион АСA в легком весе Абдул-Азиз Абдулвахабов (20-2) уверен, что Икрам Алискеров (15-1) сможет дать экс-чемпиону в среднем весе Роберту Уиттакеру (25-7) конкурентный поединок. Об этом он сказал «СЭ».

— Хамзата заменил Икрам Алискеров. Насколько равноценная замена на твой взгляд? Многие считают, что сейчас Икрам Алискеров не хуже Хамзата по навыкам, несмотря на то, что проиграл поединок [Чимаеву] несколько лет назад.

— Икрам — очень хороший боец. Я думаю, он очень конкурентный бой покажет. В последних боях он хорошо выигрывает. Я думаю, что он очень хороший бой покажет.

— Реванш Икрама с Хамзатом интересно было бы тебе посмотреть?

— Российской публике это интересно будет. Интересно, конечно.

Уиттакер и Алискеров подерутся 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.