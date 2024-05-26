Победитель Гран-при АСА Вартанян может выступить в AMC Fight Nights

Спортивный директор «Нашего Дела» Армен Гулян рассказал, что у победителя Гран-при ACA Эдуарда Вартаняна сейчас много различных предложений.

«У Эдуарда много различных предложений. Было предложение по участию на турнире AMC Fight Nights, который пройдет в Ереване. И по турниру ACA в июне и августе. Все истории рассматриваются. Есть предложения на осень и декабрь. Эдуард — востребованный боец, без боев не останется. Он очень рационально оценивает то, где будет выше эффективность его действий», — сказал Гулян Metaratings.ru.

Последний поединок по правилам ММА Вартанян провел в июне 2023 года на турнире ACA 159, 32-летний Вартанян одержал победу над Артемом Резниковым техническим нокаутом в третьем раунде.