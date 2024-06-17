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Хабиб Нурмагомедов продолжит секундировать Ислама Махачева в UFC

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Непобежденный российский боец Хабиб Нурмагомедов продолжит быть секундантом действующего чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева, сообщили в команде спортсмена.

«Хабиб продолжит работать и готовить Ислама к поединкам. Он также будет секундировать Ислама в следующих боях», — приводит слова представителя команды Махачева ТАСС.

На счету 32-летнего Махачева 26 побед и 1 поражение в карьере. В своем последнем поединке уроженец Дагестана победил американца Дастина Порье в турнире UFC 302 в Нью-Джерси (США). В том бою Хабиб находился в углу Махачева.

Хабиб Нурмагомедов завершил бойцовскую карьеру в октябре 2020 года. Россиянин ушел с рекордом 29-0 в ММА.

Источник: ТАСС
Ислам Махачев
Хабиб Нурмагомедов
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