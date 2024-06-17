Шара Буллет: «Забита Магомедшарипова в ударной технике тяжело будет превзойти»

Средневес UFC Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов (13-0) отметил, что он не сможет драться в стойке так же, как экс-боец UFC Забит Магомедшарипов (18-1). Об этом Магомедов сказал в интервью Red Corner MMA.

— Дана Уайт после боя сказал, что его удивило, что ты являешься бойцом из Дагестана, но при этом борьба, скажем так, его не впечатлила. Тебя эти слова как-то зацепили?

— Да нет. Это, наоборот, хайп. Люди, наверное, уже устали от дагестанской борьбы, хотят теперь дагестанскую ударку. Получайте. И вот я появился.

— То есть раньше был Забит — яркий ударник из Дагестана, а теперь «Шара Буллет».

— Ну а Забита, конечно, тяжело будет превзойти, потому что у него очень тонко все поставлено, он очень быстрый, скоростной, еще в маленьком весе дерется, а я на 15-20 кг больше, и его технику в бою мне сложно будет так же исполнить, как он, качественно.

Магомедов подерется с Жоилтоном Луттербахом (38-10) 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.