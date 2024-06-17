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Сегодня, 10:01

Чимаев пройдет дополнительные обследования после снятия с боя против Уиттакера

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Хамзат Чимаев.
Фото Global Look Press

Непобежденный чеченский боец Хамзат Чимаев пройдет дополнительные обследования из-за проблем со здоровьем, сообщил менеджер спортсмена Махди Шаммас.

«Ситуация непростая. Хамзат пройдет дополнительные обследования, чтобы понять, что делать дальше», — цитирует Шаммаса ТАСС.

Ранее 30-летний Чимаев попал в больницу, из-за чего UFC отменил его поединок против австралийца Роберта Уиттакера на турнире в Саудовской Аравии, который состоится 22 июня.

В ходе карьеры Чимаев одержал 13 побед и не потерпел ни одного поражения. В своем последнем поединке Хамзат одержал верх над нигерийцем Камару Усманом в октябре прошлого года.

Хамзат Чимаев
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