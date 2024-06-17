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Абдул-Азиз Абдулвахабов: «Хамзат отравился, что-то у него не в порядке со здоровьем»

Давид Хачатрян
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Чемпион АСA в легком весе Абдул-Азиз Абдулвахабов (20-2) прокомментировал «СЭ» снятие 10-го номера рейтинга UFC в среднем весе Хамзата Чимаева (13-0) с боя с экс-чемпионом в среднем весе Робертом Уиттакером (25-7), подчеркнув, что выходить на бой в больном состоянии чревато для любого бойца.

— Недавно стало известно, что Хамзат Чимаев снялся с поединка против Роберта Уиттакера. Ты сказал, что он отравился. А если чуть подробнее, что тебе об этой ситуации известно?

— Если честно, когда мне позвонили, спросили короткий комментарий по поводу снятия Хамзата, впервые это услышал. Потом я узнал от своих близких, знакомых, что Хамзат отравился, что-то у него не в порядке со здоровьем. Ну, все бывает в жизни, мы все люди. Болеем, травмы получаем. Обычная вещь.

— Дана Уайт сказал, что Хамзат очень сильно болен. По твоим источникам, насколько все серьезно у него? То есть действительно ли там длительные сроки возобновления или вообще вопрос об оставлении карьеры стоит?

— Если честно, я не информирован по поводу, насколько он болен. Я просто слышал, что он отравился, и все. Я не интересовался, не звонил, насколько он тяжело болеет. Я даже не знал, что он в больницу попал, но я видел фотки, что он... Отравление — это всегда опасно, с таким отравлением выйти на бой... Человек знает свое состояние, что он не сможет провести бой, и поэтому снялся.

— У Хамзата уже были другие проблемы со здоровьем, с весогонкой, не будет такого, что Дана Уайт задвинет Хамзата и сделает ставку на других бойцов?

— Возможно, все возможно, такое бывает. Хамзат все-таки зрелищный, интересный боец, я думаю, он один-два боя сделает и будет претендентом на титул. Я думаю, ему дадут предварительный бой на титул, и будет за титул драться.

Чимаев снялся с боя с Уиттакером 22 июня на UFC on ABC 6. Его заменит российский боец Икрам Алискеров (15-1).

Абдул-Азиз Абдулвахабов
Хамзат Чимаев
UFC
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Чимаев пройдет дополнительные обследования после снятия с боя против Уиттакера

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