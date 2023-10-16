Камил Гаджиев: «Махачев в этот раз выиграет у Волкановски более убедительно»

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев поделился ожиданиями от предстоящего реванша между действующим чемпионом UFC в легком весе Исламом Махачевым (24-1) и действующим чемпионом в полулегком весе Александром Волкановски (26-2).

«Ислам в этот раз выиграет более убедительно, — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале. — В силу разных причин ему чего-то просто не хватало в том бою, чтобы показать прежнего Ислама. Ни в коем случае не умаляю заслуг Волка, но Волк легче, меньше и технически не так оснащен, как Ислам.

В чем ему не откажешь, так это, конечно же, напор, характер, умение драться в длинных боях. Действительно уже герой, он уже хайпанул, он уже зашел, ничего не теряет, а психология в этом спорте очень важна, и психологически, конечно, преимущество на стороне Волкановски, потому что, как бы бой ни закончился, он уже герой.

А вот Исламу психологически будет тяжело. Есть фактор трибун. Трибуны на Ближнем Востоке для Ислама практически родные: очень много людей приедет из России, в частности, из Дагестана. С Ближнего Востока все люди, наверное, будут болеть за него, но кому-то родные трибуны помогают, а кому-то мешают».

Махачев и Волкановски проведут реванш 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.