Хабиб объяснил, почему Махачев готовился к бою в Кисловодске

Экс-чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) рассказал, что действующий чемпион в легком весе Ислам Махачев (25-1) тренировался в Кисловодске, а не в Дагестане.

«Мы тренируемся в Кисловодске, потому что тут большая высота над уровнем моря, это хорошо для выносливости. Также это далеко от нашего дома. Потому что, когда боец вроде Ислама в Дагестане, вокруг него всегда много людей, там тяжело находиться. Поэтому мы тренируемся в Кисловодске: нужно лишь высыпаться, хорошо питаться и тренироваться», — сказал Нурмагомедов UFC Russia.

Махачев и Дастин Порье (30-8) подерутся 1 июня на UFC 302 в Нью-Джерси, США.