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Малыхин: «Созвонился с Александром Емельяненко. Теперь он и я одной крови»

Давид Хачатрян
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Тройной чемпион ONE Championship Анатолий Малыхин (14-0) сообщил «СЭ», что поговорил с Александром Емельяненко (28-9) по телефону.

— Ты как-то Александра Емельяненко критиковал за его образ жизни. Сейчас видно, что он на другой путь встал, рад за него?

— Не то чтобы я его критиковал, я просто говорил, что на нем, конечно, большая ответственность. Такая фамилия, такой человек, как он, — это локомотивы. Не побоюсь этого слова, это первопроходцы. Конечно, на него равняется очень много ребят, очень много детей. Понятно, что должен где-то поскромнее, где-то потише, скажем, но не всегда у него это получается, потому что он харизматичный парень.

Сейчас, да, теперь он и я одной крови. Мы даже созванивались буквально два дня назад с ним, я пожелал ему здоровья, тепло поговорили с ним. В хорошей форме сейчас Александр находится, видно, что он на правильном пути. И я только рад, знаешь, у него есть дочка прекрасная. У него есть ради чего жить. У него есть мама. Знаешь, у меня нет жалости, в принципе, к людям. Потому что это очень плохое чувство, особенно к мужчинам. Но если бы у него не было ради чего жить... Пускай бы он там закончил, как он хочет. Но знаешь, когда у тебя есть дочка, есть мама, это некая ответственность. Ты мужчина, ты должен находить силы, должен находить возможности быть рядом, быть опорой. Я думаю, Саня сейчас понял это. Дай бог, чтобы он оставался чистый и трезвый.

— А в разговоре вы обсуждали его путь?

— Нет, просто поговорили, знаешь, скажем так, обо всем и ни о чем. Просто как два пацана созвонились, я пожелал ему здоровья, он пожелал мне дальнейших побед, и все. В таком простом режиме, пацанский разговор.

Малыхин победил Ренье де Риддера (16-2) 1 марта на One 166 в Лусаиле, Катаре, и стал тройным чемпионом лиги.

Александр Емельяненко
Анатолий Малыхин
ММА
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