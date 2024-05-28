UFC 302: время начала и где смотреть бои турнира

В Ньюарке (США) с 1 на 2 июня 2024 года пройдет турнир UFC 302 на территории спортивного комплекса «Пруденшиал-центр». В главном поединке подерутся за титул в легком весе россиянин Ислам Махачев и американец Дастин Порье. Их бой начнется около 07.30 по московскому времени.

Вечер смешанных единоборств UFC 302 начнется в 02.00 мск 2 июня. Смотреть видеотрансляцию турнира в США можно будет по платной подписке в онлайн-сервисе UFC Fight Pass.

В соглавном противостоянии в октагоне сойдутся экс-чемпион UFC в среднем весе из США Шон Стрикленд и бразилец Пауло Коста.

Поединки UFC 302 покажут бесплатно на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец», а также на сайте matchtv.ru.

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