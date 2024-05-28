Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 07:11

Малыхин: «UFC? Мне осталось 2-3 года пошуметь»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Тройной чемпион ONE Championship Анатолий Малыхин (14-0) рассказал в интервью «СЭ», что не планирует переходить из ONE в UFC.

— Тебя спрашивают постоянно про UFC, ты говоришь, что это, грубо говоря, неинтересно, потому что нужно зарабатывать деньги и семью кормить.

— Просто люди мне говорят про UFC или какие-то другие промоушены. У меня нет визы, сейчас будет ONE FC мне делать визу. Еще непонятно, получится, не получится. Во-вторых, ну мне 36 лет, я на своем месте, я чувствую, что я на своем месте. Цветок растет, его удобряют каждый день. И если его сейчас вырвать и куда-то в другое место поставить, может, он там не приживется. Может, какие-то травмы начнутся. Что-то еще.

Мне 36 лет. Мне осталось 2-3 года пошуметь. Я думаю, кто меня любит, кто мои бои любит, они и в ONE меня смотрят. И, конечно, кто-то хочет из зрителей посмотреть [в UFC]. Мне многие говорят: «Как с [Томом] Аспиналлом подерешься?», как я подерусь с тем, с тем. Ну, со всеми не передерешься. Ну, если бы где-то всех в одном месте собирали, в комнате на ключ закрывали и один выходил, тогда можно было бы. Загнали всех, бам-бум-бам, один выскочил, пояс надели.

Многие ребята сейчас в погоне бросают свои промоушены, за какой-то мечтой в UFC идут, и у многих не получается, и они... Как сказать... Не то что предатели, пошли за лучшей долей, и к нему отношение уже не то. Не знаю, я не готов. Не готов просто и Чатри [Ситйодтонга, главу ONE Championship] предать. К нам великолепные отношения. Жена работает в ONE FC. Не вижу смысла. Куда? Зачем? Все должны давно понять, что Малыхин — ассоциация ONE. Если кому-то не нравится, что я могу сделать?

Малыхин победил Ренье де Риддера (16-2) 1 марта на One 166 в Лусаиле, Катаре, и стал тройным чемпионом лиги.

Анатолий Малыхин
UFC
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Семак после чемпионства на «Газпром Арене» подписал новый контракт с «Зенитом»
Бой секс-символа UFC Ванзант и звезды OnlyFans завершился вничью
Сальдо рассказал об обнаружении в Крынках подвалов с телами боевиков ВСУ
Ротенберг ищет для СКА «мужика с характером», новые контракты Голдобина и Пакетта, цели «Торпедо». Главные трансферные новости КХЛ на 27 мая
Захарова прокомментировала смех первых леди ФРГ и Франции у мемориала в Берлине
Мирошник не исключил, что ВСУ нанесли повторный удар по спасателям в Луганске
Популярное видео
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Алексей Шевченко снова стал тренером
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Шипачев стал не нужен «Ак Барсу»
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Дацик — Тернер / Папин — Челемба: прямой эфир
В каком клубе будет играть Радулов / Слепышев перешел в «Динамо»
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швеция — Финляндия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
США — Чехия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Канада — Словакия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швейцария — Германия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Усиление «Динамо», обмен «Торпедо» и ЦСКА
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ислам Махачев — Дастин Порье: время начала боя и где смотреть UFC 302

Малыхин: «Хотел бы, чтобы Махачев был у меня в углу»

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости