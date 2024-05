Малыхин: «UFC? Мне осталось 2-3 года пошуметь»

Тройной чемпион ONE Championship Анатолий Малыхин (14-0) рассказал в интервью «СЭ», что не планирует переходить из ONE в UFC.

— Тебя спрашивают постоянно про UFC, ты говоришь, что это, грубо говоря, неинтересно, потому что нужно зарабатывать деньги и семью кормить.

— Просто люди мне говорят про UFC или какие-то другие промоушены. У меня нет визы, сейчас будет ONE FC мне делать визу. Еще непонятно, получится, не получится. Во-вторых, ну мне 36 лет, я на своем месте, я чувствую, что я на своем месте. Цветок растет, его удобряют каждый день. И если его сейчас вырвать и куда-то в другое место поставить, может, он там не приживется. Может, какие-то травмы начнутся. Что-то еще.

Мне 36 лет. Мне осталось 2-3 года пошуметь. Я думаю, кто меня любит, кто мои бои любит, они и в ONE меня смотрят. И, конечно, кто-то хочет из зрителей посмотреть [в UFC]. Мне многие говорят: «Как с [Томом] Аспиналлом подерешься?», как я подерусь с тем, с тем. Ну, со всеми не передерешься. Ну, если бы где-то всех в одном месте собирали, в комнате на ключ закрывали и один выходил, тогда можно было бы. Загнали всех, бам-бум-бам, один выскочил, пояс надели.

Многие ребята сейчас в погоне бросают свои промоушены, за какой-то мечтой в UFC идут, и у многих не получается, и они... Как сказать... Не то что предатели, пошли за лучшей долей, и к нему отношение уже не то. Не знаю, я не готов. Не готов просто и Чатри [Ситйодтонга, главу ONE Championship] предать. К нам великолепные отношения. Жена работает в ONE FC. Не вижу смысла. Куда? Зачем? Все должны давно понять, что Малыхин — ассоциация ONE. Если кому-то не нравится, что я могу сделать?

Малыхин победил Ренье де Риддера (16-2) 1 марта на One 166 в Лусаиле, Катаре, и стал тройным чемпионом лиги.