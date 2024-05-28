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Сегодня, 07:00

Ислам Махачев — Дастин Порье: время начала боя и где смотреть UFC 302

Махачев проведет поединок с Порье на турнире UFC 302
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Боец UFC Дастин Порье.
Дастин Порье.
Фото Global Look Press

Действующий чемпион UFC в легком весе из России Ислам Махачев проведет защиту титула в ночь на 2 июня в бою с американцем Дастином Порье на турнире UFC 302. Их поединок на территории спортивной арены «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США) начнется около 07.30 мск.

Смотреть видеотрансляцию вечера ММА UFC 302 можно будет по платной подписке на телеканале «Матч Боец» с 01.30 по московскому времени и в онлайн-сервисе UFC Fight Pass. Бесплатно и в прямом эфире турнир в США также покажут на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru, начиная с 05.00 мск.

На счету 32-летнего Махачева в смешанных единоборствах на профессиональном уровне — 25 побед и одно поражение. У 35-летнего Порье — 30 побед, восемь поражений и один бой был признан несостоявшимся.

UFC: новости и обзоры поединков, рекорды и интервью бойцов, видео и фото, статистика и результаты турниров в актуальном виде на сайте «СЭ».

Дастин Порье
Ислам Махачев
UFC
ММА
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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