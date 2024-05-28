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Сегодня, 14:02

О'Мэлли и Масвидаль ставят на досрочную победу Порье в бою с Махачевым

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (17-1) и обладатель титула BMF Хорхе Масвидаль (35-17) считают, что третий номер рейтинга в легком весе Дастин Порье (30-8) одолеет действующего чемпиона в легком весе Ислама Махачева (25-1). Об этом бойцы сказали в подкасте О'Мэлли.

Масвидаль: «Я знаю, что это не будет прогулкой по парку, но у меня такое чувство, что он сделает это, брат. Он поймает Ислама, тот упадет, и Дастин его добьет. Бой закончится, и Дастин уйдет с поясом на плече».

О'Мэлли: «Порье сделает гильотину Исламу во втором раунде. Это произойдет».

Махачев и Порье подерутся 1 июня на UFC 302 в Нью-Джерси, США.

Дастин Порье
Ислам Махачев
Хорхе Масвидаль
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