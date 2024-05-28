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Сегодня, 09:34

Джон Джонс: «Самоуспокоение — самый большой враг для такого бойца, как я»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) не верит, что экс-чемпион в тяжелом весе Стипе Миочич (20-4) не готовится к их бою.

«Я не историк войны или что-то в этом роде, но в свое время я кое-чему научился. Большая часть стратегии боя — это время и обман. Короче говоря, если ваш противник кажется слабым, готовьтесь еще усерднее. Самоуспокоение — самый большой враг для такого бойца, как я», — написал Джонс в соцсети X.

Джонс получил разрыв грудной мышцы во время тренировки и выбыл из поединка за титул чемпиона против Миочича на UFC 295. Травма должна была вывести Джонса из строя на восемь месяцев.

Джон Джонс
Стипе Миочич
UFC
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