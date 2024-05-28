Джон Джонс: «Самоуспокоение — самый большой враг для такого бойца, как я»

Экс-чемпион UFC в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) не верит, что экс-чемпион в тяжелом весе Стипе Миочич (20-4) не готовится к их бою.

«Я не историк войны или что-то в этом роде, но в свое время я кое-чему научился. Большая часть стратегии боя — это время и обман. Короче говоря, если ваш противник кажется слабым, готовьтесь еще усерднее. Самоуспокоение — самый большой враг для такого бойца, как я», — написал Джонс в соцсети X.

Джонс получил разрыв грудной мышцы во время тренировки и выбыл из поединка за титул чемпиона против Миочича на UFC 295. Травма должна была вывести Джонса из строя на восемь месяцев.