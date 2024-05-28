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Роман Копылов — Сезар Алмейда: время начала боя и где смотреть UFC 302

Копылов и Алмейда подерутся на турнире UFC 302 2 июня
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Боец UFC Роман Копылов.
Роман Копылов.
Фото Global Look Press

Российский боец ММА среднего веса Роман Копылов подерется с бразильцем Сезаром Алмейдой в предварительном карде турнира UFC 302 в ночь с 1 на 2 июня. Их поединок в Ньюарке (США) на арене «Пруденшиал-центр» начнется около 04.35 мск.

Смотреть видеотрансляцию боя Копылов — Алмейда можно будет по платной подписке на телеканале «Матч Боец». Весь турнир также покажут в онлайн-сервисе UFC Fight Pass.

В 05.00 по московскому времени начнется бесплатная трансляция боев основного карда UFC 302 на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru.

В активе 33-летнего Копылова в смешанных единоборствах на профессиональном уровне — 12 побед и три поражения. На счету 36-летнего Алмейды в ММА — пять побед в пяти поединках.

UFC: новости и обзоры поединков, рекорды и интервью бойцов, видео и фото, статистика и результаты турниров в актуальном виде на сайте «СЭ».

Роман Копылов
Сезар Алмейда
UFC
ММА
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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UFC 302: время начала и где смотреть бои турнира

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