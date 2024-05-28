Российский боец ММА среднего веса Роман Копылов подерется с бразильцем Сезаром Алмейдой в предварительном карде турнира UFC 302 в ночь с 1 на 2 июня. Их поединок в Ньюарке (США) на арене «Пруденшиал-центр» начнется около 04.35 мск.

Смотреть видеотрансляцию боя Копылов — Алмейда можно будет по платной подписке на телеканале «Матч Боец». Весь турнир также покажут в онлайн-сервисе UFC Fight Pass.

В 05.00 по московскому времени начнется бесплатная трансляция боев основного карда UFC 302 на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru.

В активе 33-летнего Копылова в смешанных единоборствах на профессиональном уровне — 12 побед и три поражения. На счету 36-летнего Алмейды в ММА — пять побед в пяти поединках.

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